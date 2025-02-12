Москва, 12 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о готовности вести переговоры с Россией, но с учётом условий, на самом деле показывают обратное, заявил политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум.

Serhii Chuzavkov/Global Look Press Глава Минобороны Украины Рустем Умеров

Умеров в Брюсселе на встрече с представителями западных стран, поставляющих оружие киевскому режиму (формат «Рамштайн»), сообщил, что его страна «готова» к переговорам с Россией о завершении конфликта. Однако якобы «справедливый и долгосрочный мир» возможен только при условии, что ВСУ будут сильны на поле боя.

«Либо это просто дежурная отговорка, показывающая что Украина сейчас не может вести переговоры, потому что они не хотят вести их со слабых позиций. Либо же это определённого рода подготовка к контрнаступлению, к какому-либо удару, к предложениям в сторону западных кураторов обеспечить Киев силой, военной техникой, для того чтобы стабилизировать фронт, чтобы превратить его в позиционный», — рассказал эксперт.

Политолог объяснил, что в Киеве рассчитывают на такие изменения, полагая, что после этого обе стороны не смогут двигаться, и можно будет сесть, заявить о переговорах в равных позициях. На Украине заявляют и о цели добиться большего, чтобы ВСУ пошли вперёд, начали наступать, уточнил Безпалько. Но, по его мнению, никто не верит в такое развитие событий, даже сам Умеров.

«То есть на нынешних позициях, пока российская армия движется вперёд, Украина к переговорам не готова. Она понимает, что проигрывает, и что переговоры придётся вести. Но сейчас ещё вести их не хочет, потому что существует иллюзия, что, мобилизовав всех молодых людей в возрасте от 18 до 25, запросив оружие, деньги, наблюдая ситуацию, когда Путин с Трампом пока ещё никак не договорятся, — можно попытаться что-то выторговать, что-то сделать», — уточнил собеседник агентства.

По словам эксперта, вряд ли Умеров заявляет о готовности к переговорам, чтобы обратить внимание американцев и призвать больше давить на Россию. Речь скорее идёт о выигрыше времени, а во-вторых, о том, чтобы эти переговоры шли на более выгодных для Киева позициях, считает политолог. Он добавил, что пока никаких условий, никаких предпосылок для компромисса — нет.

«По сути вопроса, все переговоры будут, конечно, проходить между Россией и Соединенными Штатами Америки. Тем более, там к власти сейчас пришел такой застройщик-беспредельщик, как Дональд Трамп. Только с ними. Ну, он реально показывает, как делается политика. А формально может быть приедет кто-то от Украины, какой-нибудь новый президент. Вот с ним формально могут подписать перемирие в ООН», — заявил Безпалько.

Собеседник агентства добавил, что Трампу нужен мир, но он ничего не может предложить России. Эксперт уточнил, что Москва при этом не против переговоров, а Украина, наблюдая российское наступление, требует, чтобы американцы сделали хоть что-нибудь, обещая какие-то переговоры в будущем.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон не намерен направлять своих военных на Украину. По данным The Washington Post, Хегсет в ходе визита в Брюссель не собирается проводить двустороннюю встречу с Умеровым или объявлять о новых поставках оружия в Киев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.