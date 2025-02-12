Москва, 12 февраля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Стриженов скончался в Москве 9 февраля. Ему было 95 лет. По некоторым данным, народный артист умер от последствий ишемического инсульта. Прощание с ним прошло днём 12 февраля в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова. Глава государства отметил, что актёр входил в число тех творцов, для которых кино и театр стали призванием и делом всей жизни.

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