Москва, 12 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки, начатой после отравления двух человек в Москве выпечкой с ртутью. Об этом сообщила 12 февраля пресс-служба СК.

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Двоих мужчин экстренно госпитализировали с признаками отравления ртутью. Перед этим они съели слойки, купленные в одном из магазинов, говорится в сообщении.

Доклад о ходе процессуальной проверки Бастрыкину представит руководитель столичного главка СК Андрей Стрижов. Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение поручения, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в выпечке, по предварительным данным, присутствовали шарики ртути.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве проинформировала, что в связи с двумя случаями отравления тяжелыми металлами приостановлена работа пекарни «Мельница» на Симферопольском бульваре. В пекарне выявили нарушения, помещение опечатали. Из оборота изъято свыше 900 кг муки, теста и готовых изделий.