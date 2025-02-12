Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Восемь фигурантов уголовного дела о теракте, совершённом на Крымском мосту в октябре 2022 года, не признают свою вину. Об этом сообщил 12 февраля журналистам адвокат Гасан Раджабов.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Первое заседание по их делу прошло 12 февраля в Южном окружном военном суде. Оно проводилось в закрытом режиме.

«Все восемь подсудимых вину не признают», — сказал адвокат.

Фигурантами дела являются Артём Азатьян (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Георгий Азатьян (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Олег Антипов (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Александр Былин (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Владимир Злоб (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Дмитрий Тяжелых (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Роман Соломко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Артур Терчанян (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну инкриминируют контрабанду взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

Следователи считают, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и несколько неустановленных лиц создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов указанного дела. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление взрывного устройства. Оно было доставлено на Крымский мост на грузовом автомобиле, которым управлял мужчина, не знавший о замыслах указанных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв. Он обрушил часть шоссе и задел грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Также загорелись семь цистерн.

По подозрению в причастности к террористическому акту задержали восьмерых человек. Пятеро из них — граждане России, а трое — граждане Украины и Армении. Кроме того, правоохранительные органы выявили 12 соучастников теракта, двое из которых имеют грузинский паспорт.

В феврале 2024 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проинформировал, что все обстоятельства этого теракта установлены. Материалы уголовного дела были направлены в суд в начале декабря 2024 года.