Харьков, Украина, 12 февраля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. В Харькове на территории территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на военкома напали с ножом и газовым баллончиком, сообщила пресс-служба управления ТЦК по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Нападавший нанёс военкому ножевое ранение. На место прибыли сотрудники скорой помощи и полиции. Нападавшего задержали, начато расследование. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.

В ТЦК подчеркнули, что очередное нападение стало следствием «позорной информационной кампании», целью которой является дискредитация сотрудников ТЦК.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ ранее сообщали о целой серии нападений на военкомов и попыток нанести ущерб зданиям ТЦК. В частности, 5 февраля взрыв прогремел в военкомате Каменца-Подольского, а 1 февраля — в здании областного ТЦК в Ровно. В тот же день сообщалось, что в Полтавской области неизвестный выстрелил в сотрудника ТЦК, после чего скрылся вместе с одним из мобилизованных.

Также местные СМИ регулярно сообщают о рейдах сотрудников ТЦК по улицам, силовых задержаниях мужчин призывного возраста, а также о получении ранений и смертях насильно мобилизованных в зданиях ТЦК.

В мае 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. В ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, указывал глава государства. 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников.