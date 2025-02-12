Москва, 12 февраля, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило деятельность ресторана «The Бык» на 60 суток. На сайте ведомства уточнили, что в заведении были выявлены многочисленные грубые нарушения.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Решением Тверского районного суда от 05.02.2025 деятельность ООО «Брест-Стрит» по адресу: Москва, улица 2-я Брестская, дом 48 приостановлена на 60 суток, дело № 5-85/2025», — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор начал проверку ресторана после сообщения об отравлении местного жителя. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что в продукции ресторана обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, заготовки для блюд хранились в ресторане без холода, на продуктах отсутствовала необходимая маркировка с указанием срока годности. Кроме того, в помещениях для приготовления блюд не оказалось приборов для измерения температуры.

На данный момент заведение опечатано. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 544 килограмма продукции.

Как передавало ИА Регнум, ранее в китайском ресторане в Москве отравилась группа туристов из КНР. Они были госпитализированы. Посетителям стало плохо после карпа на пару с рисом. Директора заведения Екатерину Шаповалову обвинили по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.