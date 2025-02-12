Тель-Авив, Израиль, 12 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Дочь главного раввина России Берла Лазара Ривка выйдет замуж за сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа Шолема, сообщило 12 февраля «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

Global Look Press

По этим данным, свадьба состоится в Израиле. Ранее несколько израильских СМИ сообщали о помолвке детей раввинов.

«Свадьба Шолема и Ривки состоится 12 февраля в Израиле», — рассказал источник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж. По данным СМИ, муж Ивлеевой — телеведущий Филипп Бегак, внук советского писателя Юлиана Семёнова, автора романа «Семнадцать мгновений весны». Сообщалось, что регистрация брака состоялась 10 декабря в Мурманске, после чего Ивлеева и Бегак отправились в свадебное путешествие по Заполярью.

В июле 2024 года газета Guardian сообщила о свадьбе младшего сына индийского миллиардера Мукеша Амбани Ананту и дочери основателей крупнейшей фармацевтической компании Индии Encore Healthcare Радхики Мерчант. Торжественные мероприятия проходили на протяжении четырёх месяцев. Эксперты оценили общую стоимость всех приуроченных к свадьбе церемоний в 600 млн долларов.