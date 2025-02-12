Бухарест, 12 февраля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис сложил полномочия. Этот пост он занимал с декабря 2014 года.

Michael Reynolds — Pool via CNP/Global Look Press Клаус Йоханнис

Церемония прошла 12 февраля в резиденции главы румынского государства в парке бухарестского дворца Котрочень. Трансляция велась на сайте администрации президента.

Йоханнис встретил прибывшего в резиденцию спикера сената Илие Боложана на ступенях дворца, и около четверти часа они беседовали внутри. После передачи полномочий Боложану Йоханнис вышел из дворца и уехал на автомобиле с государственным флагом.

В должности врио главы государства Боложан останется до тех пор, пока в ходе президентских выборов, запланированных на май, не будет избран новый лидер страны.

Ранее спикер сената заявил, что готов занять почётный пост.

Как сообщало ИА Регнум, Йоханнис объявил о решении уйти в отставку 10 февраля. Он назвал своё отстранение от должности путем импичмента «необоснованным» и «вредным» для Румынии шагом, поскольку это может привести к политическому кризису. Поэтому, чтобы избавить Румынию и её граждан от этого кризиса, он решил покинуть пост, пояснил румынский лидер.

Оппозиционные партии планировали 10 февраля подать запрос в парламент о голосовании по вынесению импичмента главе государства. Срок его полномочий завершился 21 декабря, но преемника у Йоханниса нет из-за аннуляции результатов первого тура выборов, лидером которого стал Кэлин Джорджеску, которого на Западе считают пророссийским кандидатом.

Конституционный суд Румынии 6 декабря отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Джорджеску. Политик назвал это решение государственным переворотом. 2 января он обжаловал решение об отмене итогов выборов в Европейском суде по правам человека.

Против Джорджеску выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае. Руководство Евросоюза сделает всё, чтобы Джорджеску не победил на выборах, отметил ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Делегаты съезда Социал-демократической партии Румынии 2 февраля утвердили кандидатом на пост президента страны Крина Антонеску. Ранее его кандидатуру на выборах утвердили две другие партии правящей коалиции — Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии. Антонеску стал единым кандидатом коалиции.