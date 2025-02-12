Москва, 12 февраля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Решение обнародовать освобождение осуждённого в России американского гражданина Марка Фогеля приняли США, у российская же сторона предпочитает соблюдать договорённости о конфиденциальности для эффективной дипломатии, заявил 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Pool/ABACA Марк Фогель

«Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об освобождении гражданина Фогеля.

По словам министра, дипломатические контакты не требуют огласки, и недавнее освобождение гражданина США является «продуктом» подобных контактов.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении заключённого американца, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Переговоры прошли успешно. Уиткофф вместе с Фогелем покинул Россию, заявили в Белом доме.

По словам Фогеля, его помиловал президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что российский лидер проявил к нему большое великодушие. Позже президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому коллеге за освобождение осуждённого в РФ американца. Он отметил, что данная договорённость была «очень справедливой и разумной». Подробности сделки он не раскрыл.

Глава Белого дома также сообщил, что ещё одного гражданина США освободят 12 февраля. При этом он не стал уточнять, в какой стране находится американец и как его зовут.

Фогель был задержан 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. В багаже американца нашли запрещённые вещества. По одной из версий следствия, экс-сотрудник посольства США мог под прикрытием дипломатического статуса, которым обладал до 2021 года, организовать канал поставки запрещенных веществ в Россию.