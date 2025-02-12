Грайворонский район, Белгородская область, 12 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил 12 февраля глава региона Вячеслав Гладков.

Валерий Шердюков/ТАСС

«Дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что жертвой атаки стала женщина, которая погибла от полученных ранений на месте. Гладков выразил соболезнования её родным и близким.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Шелаево Белгородской области. От взрыва пострадал мужчина, он получил ранения лица и предплечья. Его госпитализировали.

9 февраля дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Белянка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму, и осколками ему ранило лицо. Еще два украинских БПЛА нанесли удары по поселку Уразово Валуйского округа. В результате этих атак получили повреждения два легковых автомобиля и остекление у торгового объекта. Также пострадали навес и оборудование коммерческого объекта.