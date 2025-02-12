Ростов-на-Дону, 12 февраля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. В Южном военном окружном суде в Ростове-на-Дону началось первое заседание по делу о теракте на Крымском мосту. Судебное заседание будет закрытым из-за наличия в деле документов с грифом «Секретно», сообщили в пресс-службе суда. На скамье подсудимых находятся все восемь обвиняемых.

Global Look Press

Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян (внесенный в российский список террористов и экстремистов), Георгий Азатьян (внесенный в российский список террористов и экстремистов), Олег Антипов (внесенный в российский список террористов и экстремистов), Александр Былин (внесенный в российский список террористов и экстремистов), Владимир Злоб (внесенный в российский список террористов и экстремистов), Дмитрий Тяжелых (внесенный в российский список террористов и экстремистов), Роман Соломко (внесенный в российский список террористов и экстремистов) и Артур Терчанян (внесенный в российский список террористов и экстремистов). Все они обвиняются в совершении террористического акта (ст. 205 УК РФ), а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и ношении взрывных веществ и устройств (ст. 222.1 УК РФ).

Помимо этого, Терчанян и Соломко обвиняются в контрабанде взрывных устройств. Согласно версии следствия, в 2022 году заместитель главы СБУ Василий Малюк (внесенный в российский список террористов и экстремистов) и несколько сотрудников украинских спецслужб, являющихся фигурантами дела, создали организованную группу для проведения теракта на Крымском мосту. Группа изготовила взрывное устройство на территории Украины, которое было доставлено на мост в грузовике. Водитель автомобиля, не зная о преступных намерениях, перевозил опасный груз.

Как передавало ИА Регнум, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик. Пламя перекинулось на цистерны рядом стоявшего грузового поезда, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. В теракте погибли четыре человека. Позднее в ФСБ заявили, что за этим актом стоит Главное управление разведки минобороны Украины.