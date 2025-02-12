Москва, 12 февраля, 2025, 14:44 — ИА Регнум. По итогам первой декады февраля 2025 года банки, входящие в топ-10 кредитно-финансовых организаций, в преддверии назначенного на 14 февраля заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) снизили ставки по вкладам. Об этом сообщается на сайте Банка России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно регулятору, в этот период средняя максимальная ставка по вкладам в этих банках снизились на 0,03 процентных пункта и составила 21,44% годовых.

Во второй и третьей декадах января этот показатель в среднем составлял 21,52% и 21,47% соответственно.

В ЦБ уточнили, что рекордно высокий показатель за всю историю измерений зафиксировали во второй декаде декабря 2024 года ― 22,28%, рекордно низкий ― в первой декаде октября 2020 года ― 4,33%.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом ЦБ не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года, по данным Центробанка, средняя ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках достигла рекордных 22,08%. За первую декаду месяца этот показатель вырос на 0,1 п. п.

Крупнейшие российские банки 17 декабря начали поднимать ставки перед заседанием Центрального банка РФ 20 декабря. Так, «Альфа-банк» установил максимальную ставку по депозитам до 24%. До этого Сбербанк поднял ставки по вкладам до 22,5% и по накопительным счетам — до 18%. ВТБ, в свою очередь, повысил ставку по новым вкладам до 24%.

25 декабря после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% Газпромбанк, «Альфа-банк» и МКБ понизили ставки по некоторым сберегательным вкладам.

Финансовый аналитик Михаил Беляев 3 февраля рассказал, что банки в России начали массово отказываться от так называемых «старых денег», чтобы не платить вкладчикам высокие проценты. Он пояснил, что кредитные учреждения сейчас не хотят переоформлять депозиты, открытые до повышения процентных ставок.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. На заседании 20 декабря ставка сохранилась на этом уровне.