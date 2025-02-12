Киев, 12 февраля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Руководитель штаба антитеррористического центра Службы безопасности Украины задержан по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) на видео, опубликованном 12 февраля в Telegram-канале спецслужбы.

Global Look Press

В ведомстве отметили, что задокументированы 14 эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Его имя в СБУ не назвали. Утверждается, что он действовал в пользу России.

«Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию», — говорится в сообщении.

Малюк назвал задержание подчиненного «самоочищением» ведомства. Вместе с тем он с 2016 года возглавлял антитеррористическое управление СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, в январе несколько высокопоставленных украинских офицеров были задержаны Главным бюро расследований (ГБР) Украины. По информации СМИ, в их числе оказался полковник Дмитрий Рюмшин — бывший командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», из которой ранее массово дезертировали бойцы.