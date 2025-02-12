Москва, 12 февраля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Из-за резких скачков атмосферного давления в европейской части России увеличилось число вызовов скорой помощи, сообщил 12 февраля Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомлённый источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Центральная часть России попала под «барометрический удар», люди чаще теряют сознание, жалуются на головную боль, кровотечение из носа, нехватку сил, отметили авторы.

Специалисты Гидрометцентра России заявили, что высокое давление связано с влиянием мощного азиатского антициклона и заметнее всего ощущается в Московском регионе, Петербурге, Калуге и Владимире.

Метеозависимые граждане стали чаще вызывать скорую помощь из-за сильных мигреней, слабости и скачков артериального давления, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные 8–9 февраля атмосферное давление в Москве достигнет рекордного значения — 777 мм ртутного столба. Он также рассказал, что и 10 февраля атмосферное давление в Москве будет высоким — на уровне 770–771 мм ртутного столба.

Ситуация объясняется антициклоном, который начинает распространять своё влияние на западную часть России, двигаясь из Азии, отметил Вильфанд. В настоящий момент гребень высокого давления преодолевает Уральский хребет и постепенно устанавливает своё влияние на европейской части, пояснял метеоролог.

Ранее Вильфанд также рассказал, что, по предварительным оценкам экспертов, 2025 год может оказаться в числе пяти или трёх самых жарких лет на Земле. Прогноз предполагается скорректировать в середине года.