Москва, 12 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России, хотя экономическая ситуация в объединении является плачевной, заявил 12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Евросоюз готовит уже 16-й пакет санкций, а экономические результаты плачевны», — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом.

Лавров отметил, что в Европе резко возросла стоимость российского газа и других энергоносителей, которые долгое время обеспечивали экономический подъём Германии и других лидеров ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ведёт подготовку 16-го пакета антироссийских санкций. Как уточнил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, в новый пакет ограничений планируют включить 50 категорий товаров. По его словам, санкциями охвачены 60% импортных и экспортных товаров — около 7,5 тыс. продуктов.

Позже немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС сообщила, что 16-й пакет санкций против РФ будет принят 24 февраля 2025 года. Отмечается, что ЕС введёт ограничения «против специфических секторов» экономики РФ, в отношении которых ранее не вводились санкции или они были недостаточными.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки Запада помешать развитию РФ не увенчаются успехом.