Будапешт, 12 февраля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза против России в области энергетики должны быть отменены, заявил 12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Global Look Press

Орбан провёл в Будапеште встречу и совместную пресс-конференцию с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Евросоюзу нужна новая экономическая политика без «дискриминации» атомной энергии и без антироссийских санкций, сказал премьер Венгрии.

«Энергетические санкции необходимо отменить. Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений», — заявил Орбан.

Как передавало ИА Регнум, в январе премьер Венгрии заявил, что Будапешт заинтересован в отмене санкций ЕС против России, поскольку из-за этих ограничений страна потеряла за три года около 19 млрд евро.

Власти Венгрии в январе согласились продлить санкции против РФ ещё на полгода, потому что Еврокомиссия дала Будапешту гарантии энергетической безопасности, одной из которых было обещание добиться от Украины возобновления транзита российского газа, отмечал Орбан.

Ранее он также заявлял, что Евросоюз должен снять санкции с России, потому что они разрушили конкурентоспособность экономики ЕС, не нанесли ущерба РФ и не помогли остановить военный конфликт на Украине.

27 января главы МИД всех 27 стран Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отмечал, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство. Президент Владимир Путин указывал, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки Запада помешать развитию РФ не увенчаются успехом.