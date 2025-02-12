Лондон, 12 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Российско-американская сделка, заключённая в обход стран Европейского союза (ЕС) и Украины, является худшим кошмаром президента Франции Эммануэля Макрона и его европейских коллег. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

Global Look Press

«Худший кошмар французского президента, как и многих его коллег — это российско-американское соглашение, заключённое за спиной украинцев и европейцев», — указано в статье.

При этом, по мнению авторов материала, для того, чтобы занять место за столом переговоров по Украине, странам ЕС необходимо выступить с собственной инициативой по урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран ЕС.

В начале января европейский портал Euractiv писал, что лидеры стран ЕС опасаются, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине пройдут без их участия. Отмечалось, что лидеры сообщества стремятся обеспечить себе участие в переговорах, однако существует вероятность, что на этой встрече им будут лишь предоставлены «места на приставных стульях», а также существует сценарий развития событий, при котором они останутся «за бортом» переговоров.