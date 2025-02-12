Донецк, 12 февраля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Россия освободила ту часть Донбасса, где расположены основные месторождения лития и титана. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что основные запасы, которыми располагала Украина, сосредоточены на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в районе Днепропетровска. Объем запасов разный.

«Но основные по литию и титану — это на нашей территории. То есть уже на освобожденной территории», — уточнил глава республики.

По словам Пушилина, месторождения пока не разрабатываются из-за необходимости разминирования. Однако это перспективные направления с точки зрения поступлений и в региональный, и в федеральный бюджет.

Он также подчеркнул, что все недра на освобожденной части Донбасса являются достоянием россиян, продавать их никто не собирается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Украины гарантировать безопасность вложенных в страну средств, так как она в какой-то момент «может стать Россией». Он отметил, что киевский режим располагает доступом к запасам редкоземельных металлов, и это могло бы стать предметом обмена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал свершившимся фактом вхождение ряда бывших украинских регионов в состав РФ. Заявление по редкоземельным металлам — это коммерческое предложение, отметил он и добавил, что Вашингтону вообще не следовало бы помогать Киеву, чтобы тем самым способствовать завершению конфликта.