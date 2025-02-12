Киев, 12 февраля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Скопление специальных автомобилей для перевозки задержанных наблюдается возле здания Верховной рады. Об этом сообщила 12 февраля депутат украинского парламента Софья Федина.

«Парад» автозаков возле Рады…» — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Фединой, машины направили к зданию из-за страха депутатов перед родственниками тех украинских военных, которые попали в плен или пропали без вести.

Автозаки появились перед началом заседания Рады, которое назначили на 12 февраля. Федина отметила, что на мероприятие зарегистрировались 239 депутатов. При этом всего в Раде насчитывается 424 парламентариев.

Новость дополняется