Москва, 12 февраля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Судан и Россия достигли взаимопонимания по соглашению о создании в стране военно-морской базы РФ. Об этом 12 февраля по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил министр иностранных дел страны Али Юсеф Шариф.

Global Look Press

«Вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились, договорились обо всем», ― отметил глава внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о подписании с Суданом соглашения по созданию пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России. Предполагается, что российские моряки будут пользоваться этим пунктом, чтобы ремонтировать корабли, пополнять запасы и отдыхать.

Телеканал Al Arabiya 28 апреля 2021 года сообщил о том, что военное руководство Судана якобы приостановило соглашение с Россией о базе ВМФ на территории Порт-Судана. В посольстве России в Хартуме назвали эту информацию недостоверной.

В начале июня 2021 года Судан заявил о намерении пересмотреть соглашение с Россией по созданию военной базы в Красном море. Как пояснил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн, это соглашение было подписано при прежнем режиме Омара аль-Башира, но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров.

В июле 2021 года власти Судана проинформировали российскую сторону о начале процесса ратификации соответствующего соглашения с Москвой.

В феврале 2023 года суданские власти закончили процесс пересмотра этого документа. Как заявил одного из чиновников Судана, правительство РФ «развеяло все опасения» республики. Однако из-за роспуска парламента и внутриполитического кризиса в стране этот процесс затянулся.