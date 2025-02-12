Москва, 12 февраля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, который подозревается в незаконном пересечении российской государственной границы в Курской области. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Российской Федерации

«Следствием установлено, что в феврале 2025 года Рохас без документов на право въезда на территорию РФ, совместно с военнослужащими ВФУ незаконно пересёк государственную границу и в дальнейшем находился в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время следствием принимаются меры по установлению местонахождения журналиста и его задержанию.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Ленинский районный суд Курска заочно арестовал двух американских журналистов Флетчера Янга и Катрин Дисс, незаконно проникших на территорию региона. Установлено, что нарушители госграницы въехали в регион с украинской территории в сопровождении неустановленных лиц для съёмки репортажа о вторжении ВСУ в Суджанский район.

В разное время в захваченных украинской армией районах побывали корреспонденты из США, Италии и других стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что иностранные журналисты прибывают в Курскую область в ходе организованных украинской стороной «пресс-туров». По её словам, репортёры не должны выдавать несоответствующую действительности информацию.