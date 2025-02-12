Абакан, 12 февраля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Бесконтактная оплата топлива стала доступна на АЗС «Роснефти» в Хакасии через сервис «Яндекс. Заправки». Пополнить бак с помощью мобильного приложения можно уже на 95% станций сети почти во всех регионах присутствия компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На АЗС «Роснефти» в Хакасии внедрили бесконтактную оплату

Автомобилистам, не выходя из машины, достаточно выбрать в приложении номер колонки, марку топлива, объём и оплатить заправку банковской картой или через систему быстрых платежей. Также можно использовать баллы программы лояльности «Семейная команда».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На АЗС «Роснефти» в Хакасии внедрили бесконтактную оплату

Заправки «Роснефти» в Хакасии расположены на основных трассах Абакан — Красноярск, Абакан — Ак-Довурак, Абакан — Саяногорск. Почти все станции сети представлены в новом формате — с набором сервисных услуг и расширенным ассортиментом кафе «Зерно».