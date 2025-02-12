Ереван, 12 февраля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении в первом чтении одобрили законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Об этом 12 февраля сообщило агентство Armenpress.

Global Look Press

За инициативу проголосовали 63 депутата, против — семь.

Глава оппозиционной фракции «Армения» Сейран Оганян объявил о бойкоте голосования перед его началом. Оппозиционный альянс «Честь имею» проголосовал против. В итоге законопроект одобрила правящая фракция «Гражданский договор».

В случае одобрения документа парламентом власти обсудят с коллегами из Брюсселя дорожную карту процесса евроинтеграции, а затем в стране проведут референдум о вступлении в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение ещё не означает членства страны в ЕС, так как согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

Спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, процесс вступления Армении в Евросоюз «является волей народа». Симонян добавил, что параллельное сотрудничество Армении с ЕАЭС и ЕС «не может быть проблемой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС другие нормы.

Комментируя решение правительства Армении, вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что его можно рассматривать как начало выхода республики из ЕАЭС.