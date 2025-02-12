Москва, 12 февраля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Сведения датской разведки о том, что в случае завершения конфликта на Украине появится угроза для стран НАТО со стороны РФ, не являются достоверными, заявил 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Скорее это попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить всё время о некой эфемерной угрозе. Это выбор, наверное, датской разведки», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

Официальный спикер Кремля отметил, что Москва никогда не представляла угрозы для НАТО, это альянс пытается последовательно приблизиться к российским границам.

12 февраля военная разведка Дании заявила, что крупномасштабные военные действия в Европе возможны уже через пять лет при растущем военном потенциале НАТО. По информации датской разведки, Москва якобы может вести локальную войну с соседней страной в течение шести месяцев, через два года станет реальной угрозой для некоторых стран НАТО в Балтийском регионе.

Ранее Песков заявлял, что НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам, что представляет опасность для РФ. Он напомнил, что альянс является конфронтационно настроенным блоком, который выполняет свои функции.

Российская сторона неоднократно отмечала, что Москва никому не угрожает, хотя и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Президент РФ Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.