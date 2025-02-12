Курск, 12 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за минувшие сутки в Курской области три контратаки ВСУ. Об этом сообщило 12 февраля Министерство обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Отражены три контратаки противника», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на указанном направлении 390 военных. Один украинский боец сдался в плен. Также Вооружённые силы Украины лишились двух танков, включая Leopard немецкого производства, и двух боевых машин пехоты, в том числе одной Bradley американского производства.

Помимо этого, они потеряли три бронетранспортёра, 10 бронемашин, 20 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля российские военные сорвали попытку контрнаступления украинских боевиков в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в курском приграничье. Позднее в этот же день Минобороны РФ опубликовало видео, как российские военные уничтожают украинскую технику, брошенную на прорыв в Курской области.

7 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал на то, что ВС России работают в курском приграничье героически, не жалея себя, и заслуживают самой высокой оценки президента РФ Владимира Путина.

Ранее российский лидер отмечал, что действия Киева в курском приграничье не имеют военного смысла. Он подчёркивал, что вся территория Курской области будет освобождена от ВСУ и восстановлена.