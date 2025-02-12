Москва, 12 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. В Кремле надеются, что Израиль и ХАМАС будут выполнять взятые на себя обязательства, заявил 12 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном возобновлении боёв в секторе Газа.

«Следим [за ситуацией], безусловно. И мы надеемся, что обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства и что люди будут отпущены», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Нетаньяху 11 февраля пригрозил, что армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС вопреки договорённостям не освободит нескольких израильских заложников к полудню 15 февраля.

Представитель ХАМАС Абу Убейда 10 февраля отметил, что запланированное на 15 февраля освобождение нескольких заложников отложено из-за несоблюдения Израилем соглашения.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших. Предполагается, что затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

При этом уже после подписания соглашения, 8 февраля, Нетаньяху в обращении к нации дал обещание уничтожить движение ХАМАС и вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля и с тем, что движения ХАМАС в секторе Газа быть не должно.