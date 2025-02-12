Москва, 12 февраля, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Стремление Армении вступить в Европейский союз (ЕС) является суверенным правом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект о начале проведения процедуры присоединения страны к ЕС, который обсуждается в армянском парламенте.

Global Look Press

«По всей видимости, в Армении есть определённые политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз при отсутствии чёткого понимания, заинтересован ли в этом сам Евросоюз, даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны. Это суверенное право Армении», — отметил он.

По словам представителя Кремля, армянам необходимо тщательно проанализировать, разделяют ли их стремление вступить в ЕС сами европейцы. Песков уточнил, что в настоящее время Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС и участия в процессах евразийской экономической интеграции.

Он также напомнил, что существует целый список стран, которые десятилетиями ожидали своего вступления в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля парламент Армении проголосовал за принятие законопроекта о начале процедуры по вступлению республики в ЕС. 9 января этот же законопроект одобрило правительство республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение ещё не означает членства страны в ЕС, ведь согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

Песков ранее заявлял, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС другие нормы.