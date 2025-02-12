Москва, 12 февраля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Никакие переговоры об «обмене территориями» с киевским режимом невозможны. Россия никогда не будет обсуждать эту тему, заявил 12 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующие высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что украинские соединения будут либо изгнаны с российской территории — из оккупированной части Курской области, либо уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью западным СМИ Зеленский высказался о некоем «обмене» территориями с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за подобными заявлениями он пытается скрыть масштабы катастрофы для украинской армии.

По словам первого заместителя главы крымского парламента Сергея Цекова, слова об обмене указывают на отчаяние Киева из-за колоссальных потерь в рядах ВСУ. Зеленский, отметил он, пытается создать видимость контроля над ситуацией.

Генерал-майор запаса, депутат Государственной думы от Крыма Леонид Ивлев ответил на слова Зеленского фразой «торг здесь неуместен» из романа «Двенадцать стульев». По словам парламентария, Россия свою землю не меняет и не делает предметом торга. Что касается иноземных захватчиков и прочей «фашистской нечисти», то русские солдаты всегда освобождали свою территорию, так будет и впредь, подчеркнул он.