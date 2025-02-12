Москва, 12 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание зверств боевиков киевского режима. Так прокомментировал прессе-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщение Министерства обороны России о том, что украинские военные убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Они (СМИ. ― Прим. ред.) не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию, даже по таким чудовищным зверствам», ― отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что российские дипломаты продолжают доносить информацию о преступлениях ВСУ до зарубежных коллег и на площадках международных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 12 февраля заявили, что после освобождения от украинских военных села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что ВСУ держали в заложниках жителей и убили почти всех мужчин.

Освободившие населённый пункт штурмовики обнаружили выживших жителей, которые рассказали о мучениях и существовании в ужасающих условиях. Как оказалось, в селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили бойцы ВСУ. Более шести месяцев сельчане находились в заложниках у украинских сил, которые прикрывались ими, как живым щитом, не оказывали им никакой помощи, издевались и убивали, подтвердили в разговоре с десантниками мирные жители.

Подобным образом действовали украинские военные и в Русском Поречном Курской области. После того, как 17 января российские военные освободили населённый пункт, здесь обнаружили тела убитых ВСУ мирных жителей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.

Также дипломат подчеркнула, что зверства ВСУ в селе Русское Поречное должны получить международную огласку. По её словам, кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структурах, зафиксирован представителями Международного комитета Красного Креста.