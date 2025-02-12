Астана, 12 февраля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой попросил его передать привет президенту России Владимиру Путину.

ИЗВЕСТИЯ

«Считаю абсолютно важным публично передать слова приветствия президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал он.

Токаев также выразил желание встретиться с российским лидером перед своим предстоящим визитом в Москву. Кроме того, президент Казахстана назвал успешным сотрудничество между двумя странами.

Он подчеркнул, что это взаимодействие развивается по восходящей линии. Токаев добавил, что Россия в настоящее время является одним из основных инвесторов в экономику Казахстана.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января Токаев, комментируя неформальные переговоры с Путиным, прошедшие в конце ноября 2024 года, заявил, что Казахстан привержен стратегическому партнёрству с Россией. Он отметил, что его переговоры с президентом России в Астане были очень содержательными.

Казахстанский лидер также заметил, что Путину хорошо известна специфика Казахстана, в том числе экономическая роль республики в Центрально-Азиатском регионе. Токаев подчеркнул, что российский президент нанёс наибольшее число визитов именно в Казахстан, а именно 33.