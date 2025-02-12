Вашингтон, 12 февраля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Предприниматель Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, заявил о необходимости «тщательного пересмотра» деятельности НАТО.

Global Look Press

«НАТО нуждается в тщательном пересмотре», — написал Маск в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что недоволен работой Североатлантического альянса. Он требовал от европейских союзников большей финансовой ответственности и грозил вывести Соединённые Штаты из состава организации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что все участники альянса должны увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП, чтобы «сравнять счет» с США. Он добавил, что на протяжении долгого времени многие члены НАТО не тратили на оборону даже 2% от ВВП, пока он не настоял на соблюдении этого требования.

По мнению американского разведчика в отставке Скотта Риттера, требование Трампа о наращивании расходов на оборону может сигнализировать о скором разрыве Вашингтона с альянсом.