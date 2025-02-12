Москва, 12 февраля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Гражданин США Марк Фогель был освобождён в России по результатам работы соответствующих служб двух стран, сообщил 12 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

AP/TASS

В обмен США освободят одного гражданина России, он вернётся в страну на днях, отметил Песков.

«Как ранее мы и сообщали, в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединённых Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращён России», — рассказал Песков.

Имя освобождаемого будет названо в момент его возвращения, добавил он.

Договорённости об освобождении граждан вряд ли могут стать переломным моментом в отношениях России и США, но они способствуют наращиванию доверия между Москвой и Вашингтоном, которое сейчас находится на низшей точке, отметил также пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. В Белом доме заявили, что переговоры прошли успешно, и Уиткофф и Фогель вместе покинули Россию.

Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. В его багаже нашли наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Он был приговорён к 14 годам лишения свободы.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы». По его словам, выдача Фогеля продемонстрировала, что США и Россия всё делают правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп выразил признательность президенту России Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Он отметил, что договорённость об освобождении американца, к которой пришли Москва и Вашингтон, была «очень справедливой и разумной». Также Трамп без уточнения деталей анонсировал освобождение одного гражданина 12 февраля.