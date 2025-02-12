Москва, 12 февраля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Новые якобы добровольческие контракты для восемнадцатилетних украинцев, о появлении которых рассказали в минобороны страны, — это ничто иное, как утилизация населения Украины, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Diego Herrera/Global Look Press

11 февраля в министерстве обороны Украины заявили о том, что запускают годовые контракты для добровольного привлечения украинцев в возрасте 18–24 лет в ряды ВСУ. В ведомстве обещают добровольцам почти 24 тыс. долларов за подписание такого контракта и 2,7 тыс. долларов ежемесячного денежного вознаграждения, также ипотеку под 0%, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение и право на выезд за границу после года службы.

«Собственно говоря, это ничто иное, как утилизация населения Украины. Ведь гибель вот этих 18-летних — это демографический спад украинской нации. Я думаю, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в будущем история не простит то, что он послал на убой вот этих пацанов, которые ни жизни не видели, ни воевать не умеют», — указал эксперт.

По словам Матвийчука, дело в том, что Украина очень зависит от человеческого ресурса, а эти ресурсы исчерпаны, бригады укомплектованы наполовину. Это было авантюристское решение как-то оттянуть поражение ВСУ на поле боя за счёт добровольцев, поскольку Зеленский ещё боится принять закон о всеобщей мобилизации восемнадцатилетних, уверен специалист. Он добавил, что вот таким образом, привлекая добровольцев, глава киевского режима как бы нашёл подходящий ему вариант, отдушину.

«Чтобы противостоять сегодня армии России, ВСУ необходимо призвать полмиллиона человек. Я думаю, это невыполнимая задача. Добровольные контракты им позволят набрать 35, ну максимум 40 тысяч добровольцев. Ну, что это такое? Это приблизительно восемь бригад. Мы вот только под Курахово разгромили пятнадцать бригад ВСУ. То есть это абсолютно ничего не изменит на поле боя», — рассказал Матвийчук.

Эксперт допустил такой вариант, что украинские военкомы на фоне тяжело идущей мобилизации могут начать по-разному использовать добровольческие контракты. Собеседник агентства считает, что на Украине способны принудительно мобилизовать восемнадцатилетних граждан, называя их добровольцами.

«Ну, в общем-то на Украине возможно всё. Но с точки зрения правового государства — нет. Ведь для того, чтобы призывать восемнадцатилетних, нужно принять соответствующие законы в Верховной раде. Там пока не готовы принять такие законы. А что касается вот этих военкомов-людоловов, я думаю, пока они не готовы так делать. Ну, вы представляете, как это надо уже этически и нравственно пасть, чтобы отлавливать детей и посылать их в армию», — заявил Матвийчук.

На сайте министерства обороны Украины указывается, что лишь пятая часть суммы, которую обещают добровольцам, будет выплачена сразу. В то время как остальные деньги выплатят «в течение службы». Военный эксперт допускает, что таким образом киевский режим может попытаться избежать обещанных выплат в связи со смертью добровольцев на поле боя.

«Такое вполне возможно. Многие из тех украинцев, кто вернулся с поля боя раненым, изувеченным, до сих пор не могут получить ни боевых, ни компенсационных. На Украине всё в дефиците. Начиная от украинцев и заканчивая деньгами. Однако выплаты таким образом могли установить для того, чтобы, получив деньги, так называемые добровольцы не дезертировали. То есть это стимул остаться в армии и воевать»,— рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Зеленский заявил о намерении привлечь 18-летних украинцев в ряды ВСУ. Он утверждал, что контракт предполагает «множество льгот и высокое денежное обеспечение».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января отметил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, указал глава российского государства.

В мае 2024 года украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.