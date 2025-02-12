Вашингтон, 12 февраля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Американская студия Disney планирует пересмотреть свой подход к политике разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) и вернуться к своим первоначальным ценностям. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Global Look Press

По информации портала, студия планирует изменить содержание дисклеймеров в своих мультфильмах, среди которых «Дамбо» и «Питер Пэн». Ранее в этих дисклеймерах писалось, что картина «содержит сцены негативного характера и/или плохого обращения с представителями различных народов или культур», однако в новом варианте будет писаться, что мультфильм «будет представлен в том виде, в котором он был создан изначально, и может содержать проявления стереотипизации или сцены негативного характера».

«Наша главная миссия должна заключаться в том, чтобы развлекать людей и тем самым оказывать положительное влияние на мир. Это не должно быть обусловлено текущей политической повесткой», — заявил в 2023 году генеральный директор Disney Боб Айгер, заявление которого приводится в материале.

Помимо изменения дисклеймеров в студии также планируют заменить критерий «Разнообразие и инклюзивность» в программе DEI пунктом «Стратегия талантов». Теперь акцент будет делаться не на инклюзивности, а на первоначальных ценностях компании, которые способствуют успешности бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск назвал ужасным решение бывшего президента США Джо Байдена выдавать образовательные гранты только учреждениям, соблюдающим требования политики DEI. Глава DOGE также уточнил, что предыдущее американское правительство включало требования DEI во всё.