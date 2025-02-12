Берлин, 12 февраля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Для завершения конфликта на Украине потребуется провести обсуждения целого ряда вопросов, в том числе об обеспечении стратегической стабильности и о снятии санкций с России, заявил в опубликованной 12 февраля в издании Politico статье немецкий дипломат, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Global Look Press

Он выразил предположение, что этот процесс займёт несколько месяцев.

«Думая, что достаточно будет лишь обеспечить гарантии безопасности для Украины и установить линию прекращения огня на нынешней линии фронта, Запад выдаёт желаемое за действительное. (…) Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями и стратегическая стабильность в целом — всё это нужно будет обсуждать», — написал Ишингер.

Он также выразил сомнения в реализуемости обсуждаемой в ЕС идеи оправки миротворцев на Украину. Линия боевого соприкосновения на Украине составляет около 1 тыс. км, для её контроля понадобилось бы до 200 тыс. военных, в то время как сейчас одна из крупнейших армий ЕС, немецкая, испытывает сложности с переброской одной-единственной бригады в Литву, напомнил Ишингер.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген сообщил, что участники форума 14–16 февраля обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. Участие в конференции, как ожидается, примут вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Любой прибывший на территорию Украины без согласия и разрешения на то России контингент станет законной целью для ВС РФ, предупредил ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.

7 февраля британский таблоид Daily Mail опубликовал предполагаемый план президента США Дональда Трампа по Украине. По этим данным, Вашингтон предлагает постепенно снимать антироссийские санкции и одновременно ввести пошлины на российские энергоресурсы, направив часть средств на восстановление Украины. В Белом доме подлинность опубликованного документа не подтверждали.