Москва, 12 февраля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Завершился приём заявок на конкурс социальных архитекторов, запущенный 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Илья Питалев/РИА Новости

«[Приём заявок] длился ровно четыре недели и собрал 7506 заявок. Конкурс предусматривает участие специалистов разных профессий, которые уже имеют успешный опыт реализации значимых для общественности проектов», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал такую востребованность ожидаемой для экспертного сообщества. По его словам, конкурс социальных архитекторов полностью соответствует запросу на систематизацию накопленного масштабного опыта реализации востребованных в различных областях инициатив.

«Важно, что специалисты, которые сегодня занимаются разработкой и реализацией общественно значимых проектов, получили доступ к новому социальному лифту. Их ждёт очень серьёзный процесс обучения», ― отметил Комиссаров.

Теперь желающим принять участие в конкурсе необходимо завершить процедуру регистрации ― в срок до 12:00 мск 13 февраля направить заполненные анкеты и эссе.

Как передавало ИА Регнум, о старте конкурса социальных архитекторов 14 января объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что запросы общества, его потребности и задачи находятся на острие повестки, а потому социальные проекты и люди, их реализующие, становятся всё более востребованными.

Мероприятие реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов. Только за первые сутки для участия в конкурсе зарегистрировались более 900 человек.

Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов отметил, что конкурс должен подвести политтехнологическое сообщество к важному и неизбежному выводу. По его словам, политтехнолог в классическом понимании — это кайнозойская эра, вид, который должен эволюционировать, чтобы выжить.