Астана, 12 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Международный финансовый холдинг Freedom Holding Corp. представил отчётность за октябрь–декабрь 2024 года. На фоне этих результатов акции компании на NASDAQ достигли нового исторического максимума в $157 за бумагу, а капитализация холдинга впервые превысила $9,5 млрд.

Global Look Press

Выручка Freedom Holding Corp. в отчетном квартале составила $655,2 млн, увеличившись на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. Все ключевые направления бизнеса показали позитивную динамику. Так, в банковском сегменте выручка выросла на 47%, достигнув $206,4 млн. Количество клиентов Freedom Bank Kazakhstan увеличилось до 1,4 млн. В сфере брокерского бизнеса выручка составила $213,3 млн (+29%). Клиентская база выросла до 618 тыс. счетов, а комиссионные доходы увеличились до $120,7 млн. Страхование показало рост на 106%, до $197,8 млн выручки. Число клиентов страховых компаний Freedom Life и Freedom Insurance выросло до 972 тыс. В прочих направлениях бизнеса — платежах, e-commerce, маркетплейсе, туризме, телекоме — доход вырос на 120%, составив $37,7 млн.

За предыдущие два квартала 2025 финансового года Freedom Holding уже заработал $1,3 млрд выручки. Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что диверсификация доходов и развитие экосистемы делают бизнес холдинга устойчивым. «В условиях глобализации мы создаём Freedom как единую платформу, где разные сегменты бизнеса — от банка и страхования до лайфстайл-сервисов — эффективно взаимодействуют, обслуживая более семи миллионов клиентов. Если раньше основной доход приходился на брокерский бизнес, то сейчас он равномерно распределён между страхованием и банковским сегментом, что делает экосистему более устойчивой и сбалансированной», — пояснил Турлов.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. за октябрь–декабрь 2024 года составила $78,1 млн. Общие расходы — $556,9 млн, из них: $131,1 млн — процентные выплаты по долговым обязательствам и облигациям; $93,9 млн — комиссионные расходы; $73,4 млн — административные и операционные издержки. Значительные инвестиции были направлены в благотворительные проекты, включая поддержку шахматной федерации, футбольной лиги и строительства инфраструктурных объектов.

Freedom Holding Corp. продолжает расширять экосистему. В отчётном периоде компания приобрела телекоммуникационного провайдера EliteCom за $3 млн. Этот шаг позволит холдингу развивать телеком-направление, используя лицензии и инфраструктуру нового подразделения.

Общий объём активов Freedom Holding Corp. достиг $9,14 млрд, а обязательства составили $7,87 млрд. Позитивное влияние на позицию компании оказало повышение кредитных рейтингов S&P. Так, у Freedom Finance Global, Freedom Bank Kazakhstan, Freedom Finance Europe рейтинг повышен до B+ с прогнозом «Стабильный»; Freedom Holding Corp. — рейтинг подтвержден на уровне B-. Он не может превышать суверенный рейтинг Казахстана, установленный на уровне BBB-.

Сегодня Freedom Holding Corp. работает в 22 странах, недавно получил лицензию на работу банка в Таджикистане, а также на открытие брокера в Турции. В планах на 2025 год — выход на рынок ОАЭ.

«Наше присутствие стремится к 30 странам. Мы продолжаем укреплять позиции на глобальной арене, чтобы не только конкурировать, но и лидировать, — сообщил Тимур Турлов. — Мы видим потенциал в использовании технологий и решений, наработанных в Казахстане, в том числе для рынков ЕС. Наша клиентская база и продукты готовы к масштабированию на глобальном уровне».

В Казахстане активно развивается экосистема Freedom, включающая банк, брокерский бизнес, страховые компании, маркетплейс, телеком, медиа и другие направления.