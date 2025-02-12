Москва, 12 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. В Москве провожают в последний путь народного артиста СССР Олега Стриженова. Церемония прощания проходит в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Поклонники его таланта приходят в храм, они несут цветы. Также к храму начали присылать траурные венки. Один из венков с лентой в цветах российского триколора прислал президент РФ Владимир Путин.

Перед началом церемонии сын артиста Александр рассказал, что его отец умер после продолжительной болезни. Он уточнил, что семья не сообщала об этом, «поскольку это личная история».

Похоронят Стриженова на Троекуровском кладбище.

Как передавало ИА Регнум, Олег Стриженов скончался в Москве 9 февраля. Ему было 95 лет. По некоторым данным, Стриженов умер от последствий ишемического инсульта.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова. Глава государства отметил, что актер входил в число тех творцов, для которых кино и театр стали призванием и делом всей жизни. Российский лидер подчеркнул, что артист трудился с полной душевной отдачей и вдохновением.

Всесоюзную известность и зрительскую любовь Стриженову принесла роль в драме «Овод», которая вышла на экраны в 1955 году и стала одним из лидеров кинопроката. За самим артистом с тех пор закрепилась репутация самого романтичного героя.

Всего он сыграл более трёх десятков киноролей. Он также снялся в таких лентах, как «Капитанская дочка» (1958), «Белые ночи» (1959), «Пиковая дама» (1960), «Его звали Роберт» (1967), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Юность Петра» (1980) и других. В разное время Стриженов служил в Театре-студии киноактера и во МХАТе.