Брюссель, 12 февраля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Украина готова к переговорам о завершении военного конфликта, если будет сильна на поле боя, заявил 12 февраля министр обороны страны Рустем Умеров.

Global Look Press

Это заявление он сделал в Брюсселе, куда прибыл на встречу с представителями западных стран, поставляющих оружие Украине (формат «Рамштайн»).

«Справедливый и долгосрочный мир» будет возможен только при условии, что ВСУ смогут быть сильны на поле боя, сказал Умеров.

На заседании группы предполагается обсудить продолжение западных военных поставок Украине, увеличение их объёма за счёт европейских стран и развитие ВПК Украины, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон не намерен направлять своих военных на Украину. По данным The Washington Post, Хегсет в ходе визита в Брюссель не собирается проводить двустороннюю встречу с Умеровым или объявлять о новых поставках оружия в Киев.

10 февраля глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген сообщил, что участники форума 14–16 февраля обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. Участие в конференции, как ожидается, примут вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.