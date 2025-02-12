Москва, 12 февраля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Следователи проведут дополнительную проверку по делу о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом 12 февраля сообщила юрист Екатерина Гордон, которая представляет интересы семьи спортсмена.

Global Look Press

«Дело по ходатайству нашей команды вернули на дополнительную проверку», — написала она в своём Telegram-канале.

Гордон уточнила, что прежнее решение прекратить проверку было связано со сроками. При этом не были завершены некоторые процессуальные действия.

Юрист отметила, что необходимо провести ряд экспертиз, в том числе телефона покойного. Кроме того, как указала она, следует опросить родственников. Вместе с тем Гордон подчеркнула, что оснований говорить о том, что Тимма был убит, нет.

Юрист утверждает, что расследование, проведённое её командой, установило, что Янису якобы передали «компромат» на его бывшую жену, певицу Анну Седокову. По мнению Гордон, полученную информацию баскетболист просто не смог морально принять.

Как сообщало ИА Регнум, тело Тиммы было найдено утром 17 декабря в Москве. По некоторым данным, 16 декабря баскетболист безуспешно пытался встретиться с Седоковой и поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в 3 км от дома певицы, где его позже обнаружили мёртвым. Рядом с телом лежал телефон, на заставке — номер Седоковой и просьба позвонить ей.

В правоохранительных органах предположили, что Тимма мог пойти на суицид на фоне депрессии. Седокова после новостей о смерти экс-супруга опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её семилетнего сына от информации о трагедии.

3 января Следственный комитет Латвии возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Тиммы. Один из его друзей Марк Пугачёв заявил, что в республике начались разбирательства по делу баскетболиста. Он также подчеркнул, что собирается дать показания против Седоковой. Пугачёв обвинил её в том, что она якобы устроила заказное убийство из-за четырёх московских квартир, которые бывший муж купил за 180 млн рублей.