Мелитополь, 12 февраля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали территорию вблизи реактора Запорожской АЭС, сообщил 12 февраля губернатор региона Евгений Балицкий.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближённую к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Он также предупредил о работе российских систем противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские формирования нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по двум школам на территории Запорожской области.

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