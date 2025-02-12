Москва, 12 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. За неправильную утилизацию крупногабаритного и строительного мусора россиянам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что под крупногабаритным мусором подразумевается тот, что не помещается в стандартные контейнеры. Это касается старой мебели, бытовой техники, зеркал, ванных и унитазов, душевых кабин, спортивного инвентаря, напольных покрытий, обоев и так далее. По словам юриста, во дворах устанавливают специальные контейнеры для крупногабаритного мусора, и только в них можно выбрасывать такой мусор.

«Все эти вещи строго запрещено выбрасывать в контейнеры для обычных твёрдых отходов. При попадании в мусоровоз крупный мусор может повредить прессующий механизм. Но оставлять вещи просто на улице тоже запрещено — это посчитают организацией стихийной свалки, за которую грозит административная ответственность», — рассказал Крохин в беседе с 360.ru.

Юрист также отметил, что размер штрафов за неправильную утилизацию крупногабаритного или строительного мусора в 2025 году составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За повторное нарушение сумма вырастет уже до 5 тыс. рублей. А если игнорирование правил повлекло вред здоровью других людей или природе, то придётся заплатить до 7 тыс. рублей. При этом Крохин уточнил, что точная сумма штрафа зависит от региона, где было совершено административное правонарушение.

Как передавало ИА Регнум, ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова также сообщила, что с 2025 года в России ужесточается наказание за нарушение норм противопожарной безопасности.

Речь идёт о блокировке пожарного люка на балконе, хранении огнеопасных материалов в квартире, изменении направления открытия входной двери, установке незаконных тамбуров. За эти нарушения вместо 10 тыс. рублей предусмотрено максимальное наказание в размере 15 тыс. рублей.