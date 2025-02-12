Берн, 12 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Власти Швейцарии впервые подтвердили гибель в зоне украинского конфликта своего гражданина, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом 12 февраля сообщил портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

«Недавно на мемориале в Киеве был вывешен швейцарский флаг. Впервые швейцарец погиб на Украине», — говорится в сообщении.

Смерть швейцарского наемника подтвердил МИД страны. Отмечается, что командование Вооруженных сил Украины в начале года проинформировало об этом посольство Швейцарии в Киеве. Дипломаты поддерживают связь с родственниками погибшего.

Неизвестно, в каком подразделении служил наемник, в каком районе находился и как именно погиб. ВСУ не разглашают никаких подробностей, отмечено в материале.

Также нет данных о том, сколько швейцарских наемников участвуют в боевых действиях. Известно лишь, что в отношении 13 человек возбуждены уголовные дела о наемничестве, запрещенном законами страны. За нарушение запрета предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет.

Как сообщало ИА Регнум, российские следователи располагают доказательствами участия иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, в преступлениях против мирного населения. Так, в январе гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса, который участвовал во вторжении в Курскую область, арестовали за наемничество и теракт. Российские военные взяли его в плен в Суджанском районе.

В феврале суд заочно арестовал наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала во вторжении ВСУ в Курскую область.

В ноябре 2024 года СК РФ вынес постановления о привлечении к ответственности 800 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В их числе граждане Грузии, Латвии, Литвы, Франции, США, Молдавии и подданный Швеции. В отношении более чем 30 наемников суды вынесли обвинительные приговоры.