Москва, 12 февраля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, которые производили беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Об этом 12 февраля сообщило Минобороны РФ.

Global Look Press

Ранее российские бойцы нанесли групповой удар по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу украинского ВПК. Также была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА.

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