Сочи, Краснодарский край, 12 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Правительство России отметило компанию «ФосАгро» за поддержку конкурса молодых инноваторов стран БРИКС. Мероприятие стало одним из ключевых событий IV Конгресса молодых учёных, состоявшегося на федеральной территории «Сириус».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Поддержка вашей компании — одной из самых технологичных и передовых в России — имеет важное значение, стимулирует молодых людей вкладывать силы и талант в инновационные разработки, а бизнес, вслед за вами — активнее содействовать научным разработкам, реализации перспективных проектов. Надеюсь, что участие в качестве партнёра Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС, особенно ценное в контексте председательства России в организации, было полезным для вашей компании, расширило деловые контакты, способствовало появлению новых идей», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Лидеров конкурса определяло международное жюри по пяти направлениям: зелёные технологии для химической промышленности, зелёные технологии для пищевой промышленности, зелёные технологии для сельскохозяйственной промышленности, технологии искусственного интеллекта и в специальной номинации «Палладий в технологиях будущего». Победителем конкурса стал профессор Федерального технологического университета Параны (Бразилия) Чиаго Эдживижес, представивший новую технологию в области переработки отходов при производстве продукции из сахарного тростника. Проект российского ученого Сколковского института науки и технологий Дмитрия Шадрина — цифровая система для прогнозирования природных пожаров с точностью до 85% — занял третье место.

«В канун Дня российской науки мы гордимся тем, что участвуем в столь значимых инициативах, которые способствуют развитию науки, технологий и международного сотрудничества. Работы участников из России и стран БРИКС действительно впечатляют. Они демонстрируют не только высокий уровень подготовки молодых исследователей, но и их стремление решать актуальные проблемы. Мы убеждены, что взаимодействие бизнеса и науки — это мощный двигатель социально-экономического прогресса, и будем продолжать поддерживать молодые таланты и их инициативы», — подчеркнул генеральный директор компании «ФосАгро» Михаил Рыбников.