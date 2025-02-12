Рыльск, Курская область, 12 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Два беспилотника ВСУ утром 12 февраля нанесли удар по Рыльску Курской области, пострадавших не было, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Было повреждено остекление двух домов и библиотеки, сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Из-за прилёта в один из дворов повреждена хозяйственная постройка, забор, кровля, выбиты двери. Второй беспилотник атаковал местность вблизи детского сада — в учреждении выбиты стёкла», — написал врио губернатора.

В результате ударов была нарушена работа линий электропередач, бригады энергетиков уже выехали на место аварии, отметил Хинштейн. Тепловой контур в повреждённых зданиях будет закрыт, затем будет проведена замена оконных блоков, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства ПВО сбили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины над территорией Белгородской и Курской областей.

10 февраля ВСУ подвергли обстрелу жилые кварталы Рыльска. Несколько зданий получили повреждения. Жители не пострадали.

Утром 12 февраля ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, которые производили беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Все назначенные объекты были поражены.