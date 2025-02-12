Волхов, Ленинградская область, 12 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. После столкновения фуры и микроавтобуса в Ленинградской области, в результате которого пострадали 15 человек, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Кадр из видео

Уточняется, что дело по статье 238 УК РФ расследуют сотрудники следственного отдела по городу Волхову. Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Также проверку по факту ДТП проводит прокуратура Ленинградской области.

Как сообщало ИА Регнум, авария произошла около 07:00 мск 12 февраля. На 120-м км федеральной дороги Р-21 «Кола» рядом с деревней Иссад в Волховском районе грузовик столкнулся с частным пассажирским автобусом. По предварительным данным, погиб водитель микроавтобуса.

После аварии медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим, в том числе ребёнку. В тяжёлом состоянии находятся три человека, два из которых ― в реанимации. Им оказывают необходимую помощь в Волховской межрайонной больнице. Один пассажир от госпитализации отказался.