Москва, 12 февраля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Площадки проекта «Зима в Москве» продолжают свою работу. На них каждый может найти себе занятие на свой вкус и погрузиться в атмосферу зимней сказки.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Например, на Кузнецком мосту гостей ждёт инсталляция рождественского вокзала. Там же они могут согреться горячими напитками, купить праздничные сувениры, прогуляться среди декораций, отдохнуть в беседках и зимнем саду. Во время прогулки по Столешникову переулку можно полюбоваться украшениями в красно-золотой гамме и посетить магазины, которые расположились в мини-арках. Там продаются сувениры и зимние лакомства.

Камергерский переулок стал зимним садом для отдыха с удобными скамейками. На этой площадке можно выпить чашку чая и попробовать фирменные угощения в рамках фестиваля «Московское чаепитие». На Тверском бульваре у памятника К. А. Тимирязеву гости могут почувствовать атмосферу сказочного леса. Центральное место в хвойной композиции занимает пятиметровая пихта Нордмана, украшенная ретроигрушками и огоньками.

На площади у станции метро «Баррикадная» гости могут увидеть большие фигуры праздничных подарков, гирлянды, золотые украшения и многоярусные зелёные зоны, где сочетаются пихты, а также сербские и голубые ели. А на Биржевой площади и у Чистых прудов посетители могут сделать необычные фотографии с шестиугольными витринами и растительными композициями.

Во время прогулок по Новому Арбату посетители могут увидеть зимний сад с хвойными деревьями, огромными елочными шарами и ретроавтомобилями. Старый Арбат оформили в концепции «Теплые традиции» — это напоминание о детстве и семейных праздниках. Здесь можно увидеть вязаный поезд, украшенный мягкими шерстяными деталями, а также разнообразные рождественские аксессуары.

Как сообщало ИА Регнум, проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вплелись крупнейшие фестивали столицы «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света» и многие другие.