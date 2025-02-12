Москва, 12 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Законопроект о противодействии финансовому мошенничеству в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщил 12 февраля полпред правительства РФ в Совфеде Вадим Живулин.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. Также глава государства поручил правительству подготовить пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям.

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