Ватикан, 12 февраля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск допускает возможность присутствия на торжествах 9 мая в Москве, поскольку хотел бы разделить радость праздника с российским народом.

Global Look Press

Об этом ИА Регнум сообщил поддерживающий личный контакт с понтификом глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа подчеркивает необходимость сохранения памяти о жертвах, понесенных народами, входившими в состав СССР, в Великой Отечественной войне. Он считает необходимым сохранение исторической памяти. Эта память священна. Несмотря на свой насыщенный рабочий график, связанный с юбилейным годом Ватикана, он, как глава государства Ватикан и предстоятель Римско-католической церкви, допускает для себя возможность присутствовать на Параде Победы в Москве в случае поступления соответствующего приглашения. Поскольку понтифик хотел бы разделить радость этого дня с российским народом», — передал Леонид Севастьянов. Он также повторил приглашение понтифика в адрес президентов России и США провести встречу в Ватикане, предложив сделать эту площадку «новой Ялтой».

Предложение о встрече в Ватикане — не первая мирная инициатива папы Франциска. Предстоятель католической церкви неоднократно призывал к переговорам. На состоявшейся недавно встрече с украинской молодежью понтифик призвал украинцев «отвергнуть войду и выбрать диалог». В конце прошлого года во время проповеди папа назвал русский и украинский народы братскими и пожелал им прийти к взаимопониманию.

Парад в честь Победы над фашистской Германией 9 мая 2025 года пройдет на Красной площади в Москве в 80-й раз. На празднование этого знаменательного события руководство России приглашает лидеров дружественных держав. Ранее стало известно, что в торжествах примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. При этом коллективный Запад постоянно предпринимает попытки сорвать участие лидеров дружественных России государств в праздновании Дня Победы в Москве, — сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.